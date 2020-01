Incidente a Porretta: mamma e giovane cervo investiti, morto il piccolo

Incidente nella serata di ieri sulla Porrettana. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla statale proprio all'altezza di Porrettan, dove due cervi, madre e figlio, sono stati centrati da un'auto in corsa. Il conducente si è poi fermato e ha allertato i soccorsi. Niente da fare per il piccolo, rimasto incastrato stto il mezzo ed estratto dai pompieri senza vita da sotto il mezzo.

Ferita in modo serio anche la madre, che però è stata trovata a lato della strada, soccorsa in tempo e trasportata al centro fauna selvatica di Monte Adone per le cure del caso.