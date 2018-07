Incidente tra Tir e pullman in zona Fiera: trenta feriti tra i passeggeri

Una trentina di feriti, tutti lievi. E' il bilancio di uno spettacolare incidente avvenuto ieri in tarda mattinata tra un autoarticolato in uscita dalla Fiera e un pullman a lunga percorrenza diretto al casello autostradale. L'impatto è avvenuto tra la rotonda Canè e via Nuvolari. Sul posto, a rilevare il sinistro e regolare il traffico anche la Polizia Municipale. I passeggeri sono stati tutti medicati sul posto dal 118.