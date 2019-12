Incidente a Pianoro: pulmino con 7 bambini si ribalta per evitare un cervo

Un pulmino che trasportava i bambini dell'asilo privato 'Scuola nel Bosco' di Pianoro si è ribaltato in via Montelungo a Pianoro. Da quanto si apprende alla guida del veicolo una donna, che avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un cervo, spuntato improvvisamente sulla strada.

Sul pulmino erano presenti 7 bambini, tutti tra i 4 e i 5 anni, nessuno dei quali è rimasto ferito nel ribaltamento. 6 dei 7 minori sono stati comunque controllati al Pronto Soccorso.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena e della Stazione di Pianoro, e una squadra dei Vigili del Fuoco e alcune ambulanze. Prestati i necessari soccorsi, i militari hanno eseguito tutti i rilievi e coadiuvato la normale circolazione.

L'asilo nel Bosco ospita bambini dai 2 ai 6 anni ed collocato in collina e rientra in quelle che vengono definite 'Le scuole giardino', che nacquero in Italia agli inizi del secolo scorso e si svilupparono in tutta Europa col nome di “Asili nel Bosco” intorno al 1950.