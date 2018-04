Incidente in via Irnerio, investita dal bus: attraversava fuori dalle strisce

Erano circa le 18 di ieri quando l'autista del bus numero 89 in transito su via Irnerio verso via Indipendenza, in prossimità della fermata "Borgo di San Pietro", si è trovato davanti all'improvviso un pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce e l'impatto è stato inevitabile. Intervenuti immediatamante il 118 e la Polizia Municipale.

Ad essere investita, una giovane donna che non avrebbe verificato se al momento dell'attraversamento ci fossero mezzi in transito e così è stata travolta in modo violento. La ragazza è stata trasportata all'Ospedale Maggiore con codice due, che indica una media gravità.