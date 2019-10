Incidente nella notte alla rotonda Benedetto Croce, morta a 25 anni

Incidente mortale questa notte a Bologna. Una donna di circa 25 anni è morta in seguito a uno schianto in auto avvenuto alla rotonda Benedetto Croce, zona Borgo, in corrispondenza delle rampe dell'uscita 2 della Tangenziale. La tragedia si è consumata intorno all'una di notte. Poco si sa ancora sulla dinamica dell'accaduto, sulla quale sta facendo luce la polizia locale di Bologna.

Quello che si sa per certo fino a ora è che la giovane donna sia morta in seguito all'incidente, nel quale si annovera nel conto dei feriti anche un ragazzo più giovane, ferito seriamente ma non in modo grave. Per liberare i corpi dalle lamiere accartocciate del veicolo, rinvenuto a lato della rotonda su un terrapieno, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Al momento no risulterebbero altri veicoli coinvolti, ma si attendono gli esiti degli accertamenti dei vigili per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento