Incidente all'uscita della tangenziale: auto si ribalta e finisce nella scarpata

Fortunatamente solo ferite lievi per i conducenti di due auto che si sono scontrate questa mattina verso le ore 10.00 sulla Rotonda Italia, dopo l'uscita 12 della tangenziale.

Auto si ribalta

Una delle due utilitarie sie è ribaltata finendo in una scarpata nella scarpata adiacente. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, mentre i sanitari del 18 hanno prestato le prime cure. I rilievi stradali sono affidati alla Polizia Municipale.