Incidente alla rotonda Modonesi, travolto un ciclista

Un ciclista è stato travolto ieri pomeriggio mentre percorreva la rotonda Modonesi, fra via Larga e via dell'Industria: si tratta di un uomo italiano di 79 anni, soccorso immediatamente e portato all'Ospedale Maggiore con codice di media gravità.

A investirlo è stato un autocarro durante una manovra di svolta a sinistra: alla guida del mezzo pesante un uomo di 58 anni, che non ha riportato ferite. Per quanto riguarda la vittima, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo oltre al 118, anche la Polizia Municipale.