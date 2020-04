Incidente a San Giorgio di Piano, ferita una donna

Strada chiusa questa mattina in seguito a un incidente multiplo lungo la provinciale Sp4 Galliera, nei pressi di San Giorgio di Piano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture e un camion e una donna di 43 anni è stata portata via all'ospedale Maggiore. le sue condizioni non sarebbero gravi.

La polizia locale Reno-Galliera ha proceduto ai rilievi: in base a un primo riscontro, ancora al vaglio degli agenti, sarebbe stata l'utilitaria della donna a innescare una carambola con il mezzo pesante, che alla fine ha coinvolto gli altri mezzi. Dopo circa un'ora il traffico è stato riaperto.