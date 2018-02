Incidente a San Giorgio di Piano: schianto auto-camion, elisoccorso in azione

Incidente sulla Sp4 Galliera nel comune di San Giorgio di Piano, all'altezza di via Codini. Intorno alle 14 di domenica, 5 febbraio, due squadre dei Vigili del fuoco, due ambulanze e l'elisoccorso sono intervenuti per soccorrere una donna rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, finita per cause ancora da accertare a impatto contro un camion.

All'interno della vettura, una Fiat panda, si trovava la signora era cosciente ma incastrata fra le lamiere,

mentre l'autista del camion era illeso. Mentre la Polizia municipale REno Galliera era all'opera per regolare iltrafico -a senso unico alternato per alcune ore- i pompieri hanno estratto la signora tagliando le

lamiere dell'auto e così è stato possibile ricevere le cure del personale del 118. Ricoverata all'ospedale Maggiore, le sue condizioni non sarebbero gravi.