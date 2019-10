Incidente a San Giorgio di Piano: auto fuori strada, conducente resta incastrato | VIDEO

Brutto incidente oggi a San Giorgio di Piano dove un'auto è finita fuori strada e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorerre il conducente che era rimasto incastrato nell'abitacolo.

Dalla ricostruzione dei caschi rossi, il sinistro è avevnuto in via Mascherino, poco dopo le 12 odierne. Qui la vettura ha perso il controllo ed è finita fuori dalal carreggiata. Giunte sul posto idue squadre del personale dei Vgf, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto ed estrarre il ferito.

Sul luogo del sisnitro è intervenuto anche il persoanle del 118, che ha soccorso l'automobilista ferito, trasportandolo all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elisoccorso. Sul posto oltre al 115 e 118 anche la polizia locale.

