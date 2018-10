Incidente a San Giovanni Persiceto: si schiantano Suv e bicicletta, muore 40enne

Un altro incidente mortale sulle strade bolognesi. Questa notte è morto un ciclista sulla quarantina, di origini presumibilmente asiatiche, dopo un incidente che ha visto protagonista l'uomo e un Suv Nissan, guidato da una 43enne ferrarese, in via Calcina nuova a San Matteo della Decima.

L'uomo, trovato senza documenti, è stato vittima del sinistro intorno alle 23. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che lo hanno trasportato già grave all'ospedale Maggiore, in eliambulanza. Nulla da fare, poche ore dopo il quarantenne è spirato per le ferite riportate.

Sul luogo dell'impatto sono arrivati anche i Carabinieri del Norm e di San Giovanni in Persiceto. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente per l'accertamento di eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sequestrati.

Bilancio pesante nel bolognese per quanto riguarda gli incidenti mortali. Nelle ultime 24 ore, oltre a questo, altri due sono i sinistri risultati fatali sulle strade. Nel pomeriggio di ieri, un 59enne è morto dopo un incidente in moto nell'imolese, questa notte invece un 52enne è morto in un tamponamento in A1.