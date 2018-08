Incidente a San Giovanni Persiceto: auto esce di strada, ferita una donna

Incidente stradale alle ore 12:00 circa, sulla Via Cento all'altezza dell'incrocio per San Giovanni in Persiceto e san Matteo della Decima.

In base a una prima ricostruzione, una donna è finita con l'auto nel fossato adiacente alla strada dopo aver urtato il mezzo contro un albero.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni In Persiceto hanno estratto l'occupante e consegnata alle cure del 118 per alcune fratture e contusioni. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sul posto anche le partenze dei Vigili del Fuoco di Bologna con Autogru e nucleo Sommozzatori.