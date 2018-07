Incidente a San Giovanni Persiceto: si schianta contro guard rail, elisoccorso in azione

E' ricoverata al Maggiore in gravi condizioni la conducente di una Citroen c3 che l'altra sera si è schiantata contro un guard rail nei pressi di San Giovanni in Persiceto, sulla trasversale di pianura. A darne notizia Il Resto del Carlino.

Sulla base delle prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei Carabinieri di San Giovani in Persiceto, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: la donna avrebbe fatto tutto da sola, anche se non ci sono dettagli su come il veicolo possa avere perso il controllo della strada.

Mentre la Polizia municipale si occupava di regolare la viabilità locale, la 57enne veniva trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore, in codice rosso.