Incidente a San Giovanni Persiceto, elisoccorso in azione

Incidente a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni Persiceto. Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito mentre percorreva la Sp 255 nel tratto che costeggia l'abitato e porta verso Cento.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale Terre d'Acqua, unitamente al personale sanitario. Dopo aver estratto il conducente dalla vettura, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli convolti nel sinistgro: l'auto sarebbe uscita per cause autonome.