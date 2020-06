Incidente mortale a San Giovanni in Persiceto: 4 morti, tra cui una bambina

Pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 nel Comune di San Giovanni in Persiceto, nella frazione di Amola, nel quale sono morte 4 persone, tra cui una bambina.

Una Peugeot e una Bmw si sarebbero scontrate lungo la strada che collega San Giovanni in Persiceto a Crevalcore: uno schianto frontale che non avrebbe lasciato via di scampo a tre uomini, tutti a bordo della Peugeot, e alla bambina, di circa 10 anni, che viaggiava insieme al padre sulla Bmw. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice tre.

Coinvolta nell'impatto una terza auto, e ferito anche un secondo uomo, probabilmente un avventore di un bar poco distante dal luogo dell'incidente.

Sul posto sono al momento presenti tutte le autorità competenti, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale, compreso il sindaco Lorenzo Pellegatti": "Si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale che collega i due comuni che confinano - commenta a BolognaToday - Una tragedia. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Sono strade che sicuramente necessiterebbero una maggiore attenzione vista l'alta percorrenza".