Incidente a San Giovanni Persiceto: scontro tra camion, morto un 55enne

Un incidente dall'esito mortale ha coinvolto stamattina due camion sulla strada provinciale Sp2 delle 'Budrie', nei pressi di San Giovanni in Persiceto. Un camionista di 55 anni, cittadino italiano, è morto dopo l'impatto tra due autoarticolati. Sul posto sono giunte ambulanza e automedica, seguiti da Vigili del fuoco e Polizia Municipale per i rilievi. Per l'uomo però non c'era più niente da fare.

Sulla base di un primissimo riscontro, ancora al vaglio della Polizia Municipale di Terre d'Acqua, sembra che uno dei due mezzi, che procedeva in direzione di San Giovanni si sia trovato fermo al momento dell'impatto, e che l'autista fosse sceso in strada, per motivi ancora da chiarire, finendo schiacciato tra i due mezzi. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo pesante. Rilevanti le ripercussioni sul traffico locale della bretella, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.