Incidente a San Giovanni in Persiceto, sei giovani in ospedale: 4 in codice rosso

Ieri notte un altro incidente si è registrato a San Giovanni in Persiceto.nDa quanto si apprende, all’altezza dell’intersezione tra via Cassola di Sotto e via Grignani, si sono scontrate due automobili, una Hyundai Tucson condotta da un ventenne con due passeggeri a bordo e un’Opel Meriva condotta da un diciottenne con tre passeggeri a bordo. A seguito dello schianto, sei giovani sono stati trasportati subito al Pronto Soccorso.

Quattro di questi sono rimasti feriti gravemente. Tre, di cui due in codice rosso e uno in codice giallo, sono stati trasportati all’Ospedale Civile di Baggiovara (MO); gli altri tre, due in codice rosso e uno in codice giallo, all’Ospedale Maggiore di Bologna. Successivamente, anche il conducente della Hyundai Tucson si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Giovanni in Persiceto per farsi medicare un trauma contusivo alle mani, giudicato guaribile in tre giorni.

Weekend nero

Poche ore prima altri due brutti incidenti hanno visto coinvolti diversi giovani. Il primo si è registrato sabato sera sui colli: tra i feriti anche un 16enne, finito in rianimazione. Ieri sera a Molinella, un ragazzo ha perso la vita schiantandosi contro un albero.