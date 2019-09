Ubriaco si ribalta con l'auto a San Lazzaro

Un automobilista, ubriaco alla guida, ha perso il controllo dell'auto in via Madonna dei Boschi e si è completamente ribaltato, rischiando di cadere in un dirupo. È successo questa mattina intorno alle 8. L'uomo, illeso, aveva un tasso alcolemico di circa tre volte superiore il limite di legge.

La Polizia locale di San Lazzaro lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha disposto il ritiro della patente con proposta di revoca e fermo della macchina per sei mesi. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.