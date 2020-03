Incidente a San Lazzaro: auto si ribalta in via Idice, in volo l'elisoccorso

Incidente in via Idice a San Lazzaro di Savena, nei pressi di via di Cà de Mandorli, tra una vettura e furgone. L' auto è finita fuori strada dopo essersi capovolta.

A bordo delle vettura due persone: il conducente, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso dopo essere stato liberato dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco.

Sul posto la Polizia Locale che ha coadiuvato il traffico ed eseguito tutti i rilievi