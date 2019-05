Incidente a San Lazzaro, ciclista ferito alla testa

Con una profonda ferita alla testa è stato trasportato in ospedale un ciclista, che nella tarda mattinata di oggi, è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. Il sinistro è avvenuto a San Lazzaro di Savena, nei pressi della rotonda di via Jussi, vicino al Gese.

Sul luogo è intervenuta la polizia locale, che ha ricostruito la dinamica, appurando infine che l'incidente è avvenuto in maniera autonoma e nessun altro mezzo è rimasto convolto .

Il ferito, un uomo di 82 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale, dove è stato accolto in codice 2, ovvero quello di media gravità, a causa della profonda ferita riportata alla testa.