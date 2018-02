Incidente a San Lazzaro: moto travolge pedone, anziana gravissima all'ospedale

Stava attraversando la strada, intorno alle 17:30, ma all'improvviso l'impatto. Una signora di 75 anni è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni molto gravi in seguito a un incidente che la ha coinvolta assieme a un mezzo a due ruote: la donna è stata sbalzata sull'asfalto, in seguito.

L'incidente ha avuto luogo in località La Campana, un aggregato di case che giace sulla via Emilia, appena fuori San Lazzaro di Savena. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e le ambulanze del 118. Illeso, pare, il conducente della moto, un maxi scooter Bmw guidato da un 54enne. I militari stano ancora terminando i rilievi del caso.