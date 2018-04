Incidente a San Lazzaro: ubriaco ai domiciliari, si schianta e torna in carcere

Era ai domiciliari, ma adesso è finito dietro le sbarre. I Carabinieri di San Lazzaro hanno rimesso le manette a un 63enne che stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio con detenzione domiciliare e permessi.

Nonostante i regolamenti, è uscito di casa in orario non consentito, si è ubriacato, si è messo alla guida di un’auto e, dopo aver tamponato un altro veicolo, non si è fermato ed è scappato. Due donne di 36 e 39 anni sono rimaste ferite e hanno riportato dieci giorni di prognosi. Poco dopo l’incidente, l'uomo però è stato intercettato e arrestato dai Carabinieri presso un campo nomadi situato in zona. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna gli ha così revocato il beneficio della detenzione domiciliare.