Incidente a San Lazzaro: è morta in ospedale la 75enne investita a La Campana

E' morta in serata Elisabetta Lullo, 75enne residente a La Campana, piccolo borgo adagiato sulla via Emilia, tra San Lazzaro di Savena e Ozzano Emilia. La donna è spirata in ospedale, in seguito alle complicazioni dovute all'incidente che la ha vista protagonista, nel tardo pomeriggio di ieri.

L'anziana è stata urtata da un maxi-scooter che procedeva in direzione di San Lazzaro, mentre attraversava la strada. La Polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, e per questo lancia un appello a eventuali testimonianze.

E' possibile difatti che data la pioggia battente e l'ora nessuno si sia accorto di niente, compreso il 54enne a bordo del ciclomotore, che non è caduto e si sarebbe fermato dopo qualche metro. Intanto qualcuno sui social punta il dito contro gli attraversamenti stradali della zona, male illuminati e in una strada dove spesso i limiti di velocità non sono rispettati.