San Lazzaro, investito sulla via Emilia: muore dopo giorni di agonia

E' deceduto dopo tre giorni di agonia l'anziano investito lungo la via Emilia a San Lazzaro di Savena, il 28 dicembre scorso. Il pensionato, classe 1934, stava camminando lungo la strada quando è stato colpito da uno scooter guidato da un giovane: uno scontro non fortissimo, ma comunque fatale per l'anziano che, cadendo, aveva riportato gravi ferite.

Trasportato al pronto soccorso del Maggiore ha lottato tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l'ha fatta. E' morto il 1 gennaio.