Incidente a San Lazzaro: investito sulle strisce, muore 71enne

Incidente mortale ieri sera in via Bellaria a San Lazzaro di Savena. Un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto.



Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia municipale, ma in base a una prima ricostruzione sembra che il pensionato, residente a San Lazzaro, stesse attraversando le strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via Croara, quando all'improvviso è stato centrato da una Mercedes station wagon che lo ha travolto e sbalzato per qualche metro.



Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per il pedone non c'era più niente da fare. Nell'aiutare la Polizia municipale nella sua attività sono arrivati anche i Carabinieri di San Lazzaro. E' il secondo incidente mortale ai danni di pedone che si verifica nel territorio metropolitano: circa 24 ore prima infatti, un fatto analogo è occorso a Vergato.