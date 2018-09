Incidente a San Lazzaro: tamponamento a catena, feriti e contusi

Tamponamento a catena in viale Kennedy a San Lazzaro È successo poco prima delle 18 all’altezza dell’incrocio con via Vittorio, dove il semaforo è lampeggiante. Forti disagi al traffico.

Tre le auto coinvolte nell’incidente: sul posto due pattuglie della polizia municipale di San Lazzaro e svariate ambulanze. Una persona è stata trasportata in codice di media gravità in ospedale, mentre gli altri automobilisti sembra abbiano riportato solo delle contusioni che non desterebbe particolari preoccupazioni. Accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso.

