Incidente a San Lazzaro: auto 'salta' la rotonda, due in ospedale

Incredibile incidente poco prima delle 12 a San Lazzaro di Savena, all’incrocio tra via Jussi e via Galletta. Dai primi rilievi sembra che una Toyota, guidata da una donna di 32 anni, avrebbe letteralmente saltato la rotonda, scontrandosi poi con una vettura che proveniva in direzione opposta, una Opel Meriva.

Sotto choc alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, lanciando subito l’allarme. Sul posto la Polizia Municipale e i Carabinieri, che ora accerteranno la dinamica del sinistro.

La donna alla guida della Toyota è stata ricoverata per accertamenti, trasportato al pronto soccorso anche il conducente della Opel, in codice di media gravità. Visto quanto accaduto, le autorità locali hanno richiesto ulteriori accertamenti, per verificare il tasso alcolico delle persone rimaste coinvolte nel rocambolesco sinistro.