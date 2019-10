Incidente a San Lazzaro: centauro ferito, caccia all'auto pirata

Avrebbe colpito con la propria vettura uno scooter e poi sarebbe scappato. L'incidente è avvenuto questa mattina, alle 7:15 a San Lazzaro di Savena, nella rotatoria tra via Montanara e via Guelfa.

In seguito all'impatto il centauro è volato sull'asfalto, e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato subito l'uomo al pronto soccorso del Sant'Orsola e la Polizia Locale, che ha eseguito tutti i rilievi, coadiuvato il traffico e avviato le indagini per rintracciare la persona alla guida di una Dacia Dasper di colore bianco.

Da quanto si apprende ci sarebbe solo un testimone, che ha descritto agli agenti l'auto che sarebbe fuggita: "Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa questa mattina di contattare subito il comando di Polizia Locale di San Lazzaro - spiega il vicecomandante Roberto Manara - C'erano tante auto ma solo una si è fermata, e c'è stata descritta nei dettagli la vettura che si è allontanata. Tutte le informazioni sul sinistro sono importanti al fine di rintracciare l'automobilista".

Il centauro, trasportato in ospedale, ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita.