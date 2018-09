Incidente a San Lazzaro: schianto tra mezzi, auto distrutte e disagi al traffico

Brutto incidente oggi pomeriggio lungo gli Stradella Guelfi, in zona Colunga a San Lazzaro di Savena. Due auto si sono scontrate all’altezza del distributore Q8, per motivi al vaglio della Polizia municipale, intervenuta insieme con tre pattuglie sul posto non appena è stato lanciato l’allarme, seguita dai Vigili del fuoco.

Completamente distrutte le due vetture, rimaste coinvolte nello schianto: la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da verificare, ma dai primi accertamenti sembra che un’auto stava uscendo dal distributore quando è stata centrata in pieno da una vettura che proprio in quel momento stava transitando lungo la strada.

Nonostante il violento impatto, entrambi gli automobilisti sono stati trasportati dal personale del 118 al Pronto soccorso, in condizioni lievi. Pesanti i disagi alla viabilità: per permettere ai vigili di eseguire tutti i rilievi, il tratto è stato chiuso e si cammina a senso alternato. Gli automobilisti diretti verso Imola, riescono a deviare il luogo dell’incidente passando dentro il piazzale del distributore di Benzina.