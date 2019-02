Colpo di sonno, auto si schianta: 50enne salvo per miracolo

È salvo per miracolo l’uomo alla guida della Fiat Tipo station wagon che l’altra sera si è schiantato contro il parapetto del ponte sull’Idice, in via Zucchi a San Lazzaro. Erano da poco passate le 20.30 quando l’automobilista, un cinquantenne residente a Ozzano, ha perso il controllo della vettura, sembra per un colpo di sonno.

La parte anteriore dell’auto si è letteralmente distrutta mentre il guard-rail, per pochi centimetri non è conficcato nel finestrino del guidatore. Una ruota è finita nel fiume ma il parapetto sul ponte ha retto all’urto, evitando il peggio. Nonostante lo schianto il cinquantenne è rimasto completamente illeso, uscendo autonomamente dall’auto allertando i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di San Lazzaro che ha eseguito tutto i rilievi del caso .