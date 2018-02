Incidente a San Lazzaro: supera sulle strisce, auto travolge 70enne

Un uomo di 70 anni è ricoverato in serie condizioni dopo che ieri nel tardo pomeriggio è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto. E' accaduto alla periferia di San Lazzaro, all'incrocio tra via Palazzetti e via Fondé.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immobilizzato l'uomo e lo hanno portato in ospedale Maggiore, mentre la Polizia Municipale di San Lazzaro ha proceduto con i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era sulle strisce pedonali: una auto si era già fermata per farlo attraversare, quando una Fiat Panda invece ha sorpassato la vettura ferma e ha travolto l'anziano. A bordo una ragazza di 20anni, a quanto pare neopatentata. Il 70enne ha ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.