Incidente a San Matteo della Decima: perde il controllo, l'auto finisce nel fosso

Da quanto si apprende, solo ferite lievi per le due persone a bordo di un'auto finita in un fosso. E' accaduto eri sera poco dopo le 18, quando la sala operativa del 115 è stata allertata dal 118 per un incidente stradale, avvenuto a nel frazione di San Matteo della Decima in Località Arginone, nel territorio di San Giovanni in Persiceto.

Dalle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada, senza coinvolgere fortunatamente altri mezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di San Giovanni che hanno messo in sicurezza il veicolo. Conducente e passeggero sono usciti autonomamente dall'abitacolo. Sul posto anche un'ambulanza del 118.