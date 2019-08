Incidente a San Matteo della Decima: feriti un uomo e una donna

Incidente in via Marefosca a San Matteo della Decima, San Giovanni in Persiceto: è accaduto ieri mattina intorno alle 8.30 e sono rimasti coinvolti un uomo e una donna entrambi della provincia di Padova, trasportati subito all'Ospedale Maggiore di Bologna, con l'elisoccorso lei, con l'ambulanza lui. Entrambi in codice di media gravità.

Si tratta di un uomo di 56 anni e una donna di 35 e dalla prima ricostruzione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, che sono intervenuti insieme al 118, pare che l'auto sia uscita dalla strada di campagna forse per una distrazione o un colpo di sonno.