Incidente a San Pietro in Casale: camion si ribalta, strada chiusa per ore

Un autotreno che trasporta materiale ferroso si è ribaltato stamane sulla provinciale che collega San PIetro in Casale e Pieve di Cento, in località San benedetto. la strada è stata cihusa al traffico per permettere le operazioni di recupero del mezzo, stimate in alcune ore di lavoro.

La Polizia municipale Reno Galliera è sul posto per regolare il traffico. Deviazione su via Fornace Tanari e via Asia. Autocarri deviati da Pieve di Cento sulla Centese