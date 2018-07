Incidente a San Pietro in Casale: scontro auto-tir, muore un 27enne

Un 27enne è morto in un incidente stradale che si è verificato alle 17.30 circa in via Gallier Sud, a San Pietro in Casale. L'auto, una Renault Megane guidata dal giovane, si è scontrata frontalemtne con un tir. La dinamica è ancora al vaglio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dall'auto completamente distrutta, la Polizia Municipale, i Carabineiri, i sanitari e l'eliambulanza. La strada è rimasta chiusa al traffico.