Incidente a Sasso Marconi: scontro auto-bici, 14enne ferito grave

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato al Maggiore in condizioni gravi, dopo un incidente con una auto avvenuto ieri pomeriggio sulle Ganzole, le strade che collegano Sasso Marconi con Pianoro.

Secondo quanto ricostruito sembra che il ragazzo, al momento in compagnia con altri coetanei, stesse percorrendo la strada provinciale in direzione Pianoro, quando dalla parte opposta è sopraggiunta una utilitaria, pochi secondi prima dell'impatto. Non è ancora chiara al dinamica dell'accaduto, ma l'incidente si è verificato dietro una curva cieca e uno dei due veicoli sembra abbia invaso la corsia opposta, per ragioni ancora da chiarire. i sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza il ragazzo in ospedale, mentre la polizia locale di Sasso si è occupata dei rilievi.