Incidente a Sasso Marconi: auto si schianta, a bordo 4 giovani

Un incidente stradale ieri notte a Sasso Marconi ha visto una utilitaria con a bordo quattro giovani della zona schiantarsi contro un pilone di cemento per ragioni che vanno ancora chiarite: non era ancora mezzanotte quando la Fiat Punto ha perso il controllo andando a sbattere lungo via Ponte Albano.

A bordo quattro ragazzi fra i 17 e i 19 anni

Immediati i soccorsi e l'arrivo dei Carabinieri: tutti trasportati all'Ospedale Maggiore di Bologna. Una delle due ragazze che erano all'interno della Punto si trova ancora (aggiornamento dall'Ospedale Maggiore alle 18.00 di oggi) in rianimazione in prognosi riservata. Gli altri tre, sono tutti meno gravi.