Incidente a Sasso Marconi: va a sbattere con l'auto, muore 77enne

Un uomo di 77 anni, Giancarlo Fabbri, è morto questa mattina in un incidente stradale, in conseguenza delle ferite riportate. L'impatto è avvenuto nei pressi di Pontecchio Marconi. Sul posto, dopo le ambulanze, sono arrivati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Sasso Marconi.

Non ci sono altri veicoli coinvolti: in base a una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo una strada privata vicino alle cave Sapaba, in direzione Sasso Marconi da Casalecchio, a bordo di una Fiat Panda. Ad un tratto, per cause ancora da accertare, il mezzo è andato a sbattere contro un blocco di cemento adagiato sul lato destro della strada. L'impatto è stato molto violento e frontale: per l'uomo nn c'è stato nulla da fare.