Incidente durante escursione in moto: arriva l'elisoccorso

Soccorsi in mattinana nelle colline vicino a Sasso Marconi. Un uomo di 62 anni è stato recuperato da un punto impervio lungo la via Rio Maggiore. Il soggetto, residente a Bologna, era andato a fare una escursione con la moto da Enduro, insieme ad alcuni amici.

Per cause da accertare il 62enne ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi un trauma al bacino e alla gamba. Inviati sul posto l’ambulanza di Sasso Marconi, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di Elisoccorso del soccorso alpino.

L’elicottero arrivato sul posto è riuscito a sbarcare il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico e somministrazione analgesia, per il forte dolore, l’uomo è stato spostato a barcaccia per 50 metri circa in quanto la fitta vegetazione non consentiva il recupero della barella con il verricello. Trasportato poi al maggiore di Bologna in codice di media gravità.