Incidente a Sasso Marconi: auto rimane in bilico sulla scarpata

Davvero un brutto incidente quello di questa mattina alle ore 10.30 in via Lagune, nel territorio di Sasso Marconi. Due automobili si sono scontrate, e, a causa dell'impatto, una è andata fuoristrada rimanendo in bilico tra il piano stradale e la scarpata.

Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco che hanno messo immediatamente in sicurezza la vettura e hanno estratto la conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto anche la Polizia locale e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale.