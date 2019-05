Inciente mortale a Sasso Marconi: sbanda con la moto, perde la vita a 38 anni

Avrebbe perso il controllo della moto, andando poi a sbattere contro il guard rail. E' questa al momento l'ipotesi dietro alla morte di G.N., 38 anni, residente a Monzuno e a bordo della moto Honda che ieri sera, intorno alle 19:30 è stata protagonista di un inciente mortale, sul raccordo autostradale che dalla nuova uscita di Sasso porta al paese.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo, mentre i tecnici di Autostrade chiudevano la corsia in direzione Bologna, mentre la Polizia stradale Sud, con l'ausilio di una pattuglia dei Carabinieri, ha proceduto per i rilievi.