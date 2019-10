Incidente a Savazza di Monterenzio: morto un motociclista

Un incidente questa mattina intorno alle 10 ha causato la morte di un motociclista a Savazza, frazione di Monterenzio, in via Idice. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Monterenzio e il 118 (ambulanza, automedica ed elisoccorso) pare che il centauro sia uscito di strada in prossimità di una curva senza il coinvolgimento di altri veicoli e che l'impatto sia stato fatale a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima era un 49enne tunisino residente a Medicina, Afi Fahem Ben Mohamed, e la moto che stava guidando una Yamaha R6. Accertamenti in corso per capire la dinamica dell'incidente.