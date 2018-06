Incidente a Savigno: ambulanza si ribalta, gravissimo il ferito trasportato

Un anziano è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Maggiore dopo essere stato vittima di un incidente mentre era a bordo trasportato da una ambulanza, ribaltatasi sulla strada provinciale che porta a Savigno, all'altezza dell'incrocio con Mongiorgio.

Il mezzo di soccorso è uscito di strada intorno alle 16 di ieri pomeriggio: il signore stava per essere riaccompagnato in una struttura di Savigno, quando per cause ancora al vaglio della Polizia municipale di Valsamoggia, il mezzo di soccorso è scivolato lungo il fianco del terrapieno della strada e ha finito per ribaltarsi. Feriti, in modo non serio, anche il conducente e l'accompagnatore dell'ambulanza. Il traffico è stato chiuso per circsa un'ora. Sul posto anche i Carabinieri.