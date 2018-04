Incidente nel ravennate: alla guida coppia di bolognesi

Schianto nel pomeriggio nel ravennate: coinvolti due bolognesi. Il sinistro si è verificato a Lugo, in via Piratello, dove per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale due veicoli si sono scontrati.

Secondo i primi accertamenti, ad innescare l'incidente è stata una BMW 525 che procedeva su via Piratello in direzione Bologna: sul mezzo viaggiava una coppia di bolognesi, un uomo di 67 anni e una donna di 63. L'autista non si sarebbe accorto dello spartitraffico centrale e lo avrebbe colpito in pieno col muso della vettura. Sull'altro veicolo una donna di 60 anni che è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza, con il codice di massima gravità.

L'auto è andata ad invadere la corsia opposta per poi concludere la carambola scontrandosi frontalmente con la Twingo della donna ferita, che arrivava dall'altra carreggiata. La 60enne è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla e poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze.

Vista la serietà della situazione, il personale di Romagna Soccorso ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e, dopo aver stabilizzato la ferita, l'ha trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate. Le altre due persone coinvolte nell'incidente, il 67enne e la 63enne, sono stati invece trasportati all'ospedale di Lugo con lesioni di poco conto.