Incidente nel ravennate: scuolabus si ribalta, paura per sette bimbi

Brutto incidente questa mattina a San Lorenzo di Lugo, intorno alle 8.30. Un 51enne della provincia di Bologna che procedeva a bordo di un Bmw da via Chiese Catene verso Fusignano, giunto all'incrocio con via Lunga Inferiore, pnon si è accorto che dalla propria destra stava arrivando un pulmino di una cooperativa che effettua servizi di trasporto a scuola dei bambini delle elementari, proveniente da Sant'Agata sul Santerno. I due mezzi si sono scontrati e il scuolabus si è ribaltato. Lo riferisce Ravenna Today.

A bordo, oltre all'autista, sette bimbi di età comprese tra i 7 e i 9 anni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze ed elicottero, oltre alla Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 4 bambini sono usciti dallo scuolabus indenni, altri due sono stati portati all'ospedale di Lugo per via di alcune escoriazioni mentre un terzo, che ha sbattuto la testa rimanendo comunque sempre cosciente, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. Alcuni bambini, raggiunti subito dai genitori, hanno comunque deciso di essere portati a scuola. I due autisti sono usciti indenni dai veicoli e hanno rifiutato le cure dei sanitari.