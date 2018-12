Incidente stradale in Valtellina: un bolognese tra le vittime, è Simone Silvagni

C'è ancheil bolognese Simone Silvagni, 42 anni, tra le vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera alle 22.30 sulla statale 38 dello Stelbio, in Valtellina. Lo riferisce Ansa.

Il 42enne si trovava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un 500 X per motivi ancora da accertare: nessuno scampo per la conducente Jessica Capelli, 26 anni, di Tirano (Sondrio), per i passeggeri Giada Zerboni, 33 anni, Nicola Porte, 20 anni, Cristian Magaroli, 36 anni, anch'essi di Tirano, e per Simone Silvagni.

A bordo dell'altra vettura, una Fiat 500 X ha perso la vita Andrea Gilardoni, 52 anni, di Como. Sul luogo gli agenti della Polstrada e diverse squadre dei Vigili del fuoco.