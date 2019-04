Incidente in tangenziale: traffico bloccato in zona aeroporto

Traffico Bloccato tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e lo svincolo 5 Quartiere Lame per un incidente con feriti che si è verificato intorno alle 19.

Coda anche tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 5 Quartiere Lame. Sul posto l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.

Si tratta del secondo incidente in tangenziale della giornata. Questa mattina un'utilitaria si è ribaltata nel tratto in direzione di Casalecchio all'altezza dello svincolo per l'uscita 5.