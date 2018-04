Incidente in Tangenziale: tamponamento tra mezzi, auto ribaltata

Uno incidente multiplo è andato in scena ieri sera, tra le uscite 8 e 9 della Tangenziale di Bologna. Intorno alle 20:30 ben quattro vetture si sono tamponate in direzione Sud. Malgrado la rovinosa carambola, che ha portato una utilitaria anche a ribaltarsi, tutti e sei gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo ferite superficiali. Di questi un 23enne è ricorso alle cure dell'ospedale Maggiore, mentre per gli altri, quattro donne e un uomo dai 20 ai 38 anni, si è trattato solo di una brutta esperienza.

Le prime cure sul posto sono arrivate da parte del 118, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a metere in sicurezza i veicoi, e una pattuglia della Polizia Stradale Bologna sud ha proceduto ai rilievi.