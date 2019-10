Incidente in A14, traffico in tilt anche in tangenziale

Mattina di pesanti disagi in autostrada e tangenziale. Dall'alba, all'altezza del Km 12 (Zona raccordo A13) si è verificato un incidente tra due mezzi pesanti, uno dei quali ha perso il carico, consistente in pesanti bobine di acciaio. Ora la situazione è risolta, ma rimangono i disagi alla circolazione, soprattutto in tangenziale, dove il traffico autostradale pare essersi sfogato.

Lungo la A14, in direzione della A1 si sono formati fino a 10 km di coda, che si sono riverberati anche sulla A13, con sei chilometri. Chi dalla A13 è diretto verso la A14, può uscire a Bologna Interporto e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell'evento hanno prestato opera il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Non si registrano feriti.