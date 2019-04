Incidente in Tangenziale: auto si ribalta, traffico in tilt

Tangenziale paralizzata questa mattina per un incidente che ha coinvolto almeno un mezzo sulla corsia di sorpasso. Una auto utilitaria è infatti finita ribaltata completamente nel tratto in direzione di Casalecchio all'altezza dello svincolo per l'uscita 5.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e i sanitari del 118. Non si conoscono ancora le condizioni degli occupanti dell'auto. Accertamenti sono in corso per capire la dinamica dello schianto. Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino, con code che si estendono per chilometri e la carreggiata ristretta a una sola corsia nel punto dell'impatto.

Questa mattina in autostrada, lungo la Variante di Valico A1, un automobilista ha invece perso la vita in uno schianto tra un'auto e un camion.